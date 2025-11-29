Constatan avances de la plataforma Soberanía

✍🏻 Maylé Hernández Grave de Peralta/ CMHW

La plataforma Soberanía, presentada oficialmente el pasado 10 de julio, ya ofrece 11 servicios del Ministerio de Justicia y busca simplificar procesos administrativos y trámites públicos.

Liset Castillo Soler, directora de los registros de Personas naturales en el Ministerio de Justicia, informó que como ventaja esta herramienta digital posee un proveedor de identidad.

Pero, ¿cuál es la función de Soberanía?

Se define como un canal único para que la población pueda interactuar únicamente de forma electrónica con las diferentes instituciones del Estado. Su misión es facilitar el acceso a la información y a los trámites gubernamentales, mejorar la transparencia y promover la participación ciudadana .

Los documentos que se emiten en la plataforma Soberanía se presentan como documento electrónico.

Con esta plataforma se gana en agilidad. Se cobra una sola vez por Enzona o Transfermóvil, donde se realiza el pago del impuesto sobre el documento.