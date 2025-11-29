Agasajos en Jornada por el Día del Educador en Manicaragua

En Manicaragua se desarrollan actividades de reconocimiento a los educadores en ocasión de la Jornada que se dedica a los trabajadores de la Educación.

En el Centro Mixto José Antonio Echeverría de Mataguá, se iniciaron las actividades de reconocimiento al colectivo docente. Los estudiantes de onceno grado tomaron la iniciativa en la que exaltaron los valores y admiración a los profesores en sencillo, pero gratificante momento de intercambio.

Del 26 de noviembre en homenaje al joven alfabetizador asesinado en las montañas del Escambray, al 22 de diciembre, instituido como Día del Educador, en los colectivos estudiantiles y comunidades se efectuarán diversas actividades en reconocimiento a quienes se entregan a diario a tan noble y humana labor, con la voluntad de servicio característica de la tradición del magisterio cubano.