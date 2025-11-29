Efectúan sesiones de evento internacional de Agroecología en fincas establecidas en el Escambray villaclareño

En Veguitas, Jibacoa, los campesinos acogieron a los 15 invitados de 11 naciones, participantes en el evento que extendió sus jornadas hacia fincas de la montaña en el Escambray villaclareño.

A modo de presentación, los visitantes transmitieron sus compromisos y luchas con los hombres de la tierra por una agricultura sostenible, educación nutricional y el cooperativismo.



El recorrido e intercambio con las familias campesinas de la Cooperativa Ignacio Pérez Ríos se desarrolló desde las experiencias consolidadas como ocurrió en la finca del pionero agroecológico Genaro Rafael González Beltrón. Allí no fue un paseo por el campo, sino una inmersión que demostró sostenibilidad real, conectó con la cultura y resiliencia humana e inspiró a mostrar soluciones concretas a problemas medioambientales.

Estar allí resultó «una experiencia significativa de aprendizaje práctico» así lo definió Trinidad Ortiz, representante de Paraguay.

Mientras que para Valentín Val, representante de México, sobresalió la dimensión emocional, al considerar «el retornar a la casa, al lugar de investigación para mi tesis de culminación de estudios universitarios en Cuba, vuelvo a estar con la gente que siempre me recibió, con sus convicciones, esfuerzos, esperanzas y eso contagia «.

Otras fincas de la zona montañosa se abrieron al intercambio y aprendizaje a primera mano desde las prácticas agroecológicas de los campesinos en relación con la conservación de los suelos, el policultivo, apicultura ecológica en entornos desafiantes como la serranía.

Las jornadas del 9no Encuentro Internacional de Agroecología en la Montaña del Escambray villaclareño representaron en sus varias dimensiones una conexión auténtica con la tierra, su gente y un movimiento global.