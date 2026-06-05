China se opone claramente a cualquier intervención o bloqueo externo contra Cuba

Tomado de Granma /

El Director General de América Latina y el Caribe de la Cancillería china destacó la defensa de Cuba como un punto crítico en las relaciones de su país con el continente, a un año de anunciadas las Cinco Iniciativas que las rigen sobre la base del beneficio mutuo, no de la imposición: «No existen cálculos geopolíticos, no se dirigen contra terceros ni deben verse afectadas por ellos»

En ocasión del primer año transcurrido desde que el presidente Xi Jinping anunciara las cinco iniciativas claves para construir una comunidad de destino compartido entre China y América Latina (unidad, desarrollo, civilización, paz y cercanía entre los pueblos), el Gobierno del gigante asiático reiteró este viernes su condena a la agresividad creciente de Estados Unidos contra Cuba, y recalcó que seguirá siendo firme su apoyo a la Isla.

«China se opone decididamente al bloqueo y a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba, continuará apoyando firmemente al pueblo cubano en su camino de desarrollo, acorde con sus condiciones nacionales, y se opone claramente a cualquier intervención o bloqueo externo», sentenció en conferencia de prensa Zhang Run, director general del Departamento de América Latina y el Caribe, del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Al explicar la incompatibilidad de estas acciones hegemónicas de la Casa Blanca con los principios claves de los Cinco Programas, argumentó que su país defiende la resolución pacífica de las disputas, rechaza categóricamente que se recurra con frecuencia a la fuerza o a las amenazas de uso de la fuerza, y se opone firmemente a que fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de las naciones de América Latina y el Caribe bajo cualquier pretexto.

Detalló cómo una de esas cinco iniciativas insiste, precisamente, «en asumir responsabilidades conjuntas y mantener la paz y la estabilidad», con base en dos documentos trascendentales: la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en La Habana, así como la Declaración de los 33 países del continente sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares.

En consonancia, dijo, China «colaborará estrechamente con los Estados de la región para defender la paz y proteger conjuntamente el sistema mundial centrado en las Naciones Unidas y el Derecho Internacional».

Zhang Run aseveró que, frente a la compleja y cambiante situación internacional, «la voluntad de China de impulsar las relaciones con América Latina no cambiará, tampoco su determinación por lograr un desarrollo común ni su objetivo de promover conjuntamente la cooperación Sur-Sur».

Mencionó que esa postura incluye el apoyo firme a los países latinoamericanos «en la defensa de su independencia, autonomía, unidad y fortaleza interna, así como en la búsqueda de un camino de modernización adaptado a sus realidades nacionales», y afirmó que, lejos de reducirlos, China «profundizará los intercambios y el aprendizaje mutuo en materia de gobernanza, reforzará la confianza política recíproca, y respaldará decididamente la defensa conjunta de la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo, promoviendo así un verdadero multilateralismo».

Subrayó, además, la legitimidad de estos propósitos, pues el desarrollo de los vínculos con China «responde a los intereses fundamentales de ambas partes, cuenta con el respaldo y el apoyo de sus pueblos, y posee una fuerte dinámica interna, así como amplias perspectivas de progreso».

El Director General de América Latina y el Caribe de la Cancillería china concluyó que las relaciones, al amparo de los Cinco Programas, solo pueden basarse en beneficios mutuos y ganancias compartidas:

«No existen cálculos geopolíticos, no se dirigen contra terceros ni deben verse afectadas por ellos. La decisión sobre qué camino seguirán los países latinoamericanos corresponde exclusivamente a sus propios pueblos. La elección de con quién establecer relaciones amistosas también depende de ellos mismos».