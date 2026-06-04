China exige a EEUU el cese inmediato y total del bloqueo contra Cuba y rechaza ataques de Rubio

Tomado de Cubadebate /

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó este jueves a Estados Unidos a atender el llamado de la comunidad internacional y poner fin “de inmediato y por completo” al bloqueo, las sanciones, la coacción y la presión contra Cuba.

La portavoz Mao Ning, en una rueda de prensa regular, rechazó los recientes ataques del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y sostuvo que Washington no puede justificar sus sanciones ilegales contra la isla con “alegaciones inventadas” y “vilipendio infundado”.

La diplomática china recordó que el embargo unilateral y las sanciones mantenidas por EE.UU. durante décadas han dañado gravemente la economía y la vida del pueblo cubano, y son ampliamente rechazados por la comunidad internacional.

En ese contexto, Pekín reafirmó su apoyo firme a Cuba en la defensa de su soberanía, su seguridad nacional y su derecho a rechazar toda interferencia externa.

La nota oficial de la agencia Xinhua añadió un dato relevante: debido a la escasez de combustible provocada por el cerco petrolero estadounidense, la ONU no ha podido distribuir de manera efectiva casi 20.000 toneladas de alimentos en Cuba.

Paralelamente, se informó que Rubio ignoró la declaración de un senador estadounidense del pasado 2 de junio, en la que se señalaba que una revisión exhaustiva de la comunidad de inteligencia bajo la administración del expresidente Joe Biden había concluido que no existía evidencia de que Cuba estuviera involucrada en terrorismo patrocinado por el Estado.

La posición de China es clara: el bloqueo no tiene justificación legal, política ni moral. Se trata, según Pekín, de una política de castigo colectivo que debe terminar.