Nuevo lote de ambulancias fortalecerán sistema de salud nacional

Tomado de Radio Reloj

La empresa Transimport, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y las autoridades portuarias, inició recientemente la extracción de un nuevo lote de ambulancias arribadas al país como parte del programa de mejoramiento de los servicios de urgencias médicas.

Paralelamente, la Agencia Publicitaria Publicentro del Ministerio del Transporte, junto con la Dirección Provincial de Salud de La Habana, precisó que acomete ya la rotulación de los equipos, entre ellos ambulancias eléctricas solicitadas por el SIUM de la capital.

Directivos de Publicentro señalaron que la participación en estas labores constituye un respaldo visual al proceso de revitalización del servicio de urgencias médicas en Cuba.

Transimport es una de las entidades del sistema empresarial cubano dedicada a la importación y comercialización de equipos, piezas y suministros vinculados al transporte automotor.