Chequea Valdés Mesa producción agroalimentaria en Villa Clara

En la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (EPICAI), inició este viernes su visita de trabajo a Villa Clara el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa.

Aquí, el también miembro del Buró Político del Partido, conversó con directivos y trabajadores acerca de la producción de esponjas, destinadas fundamentalmente a la cosmética, y cuyo proceso industrial se realiza íntegramente en esta reconocida empresa de la Villa Blanca.

Acompañado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, Valdés Mesa luego intercambió en la sede del Gobierno Provincial con directivos y representantes de entidades productoras agroindustriales de varios municipios del territorio, acerca del cumplimiento de renglones claves como el arroz, los cultivos varios y la producción de alimento porcino.

En ese sentido, Valdés Mesa enfatizó en la necesidad de la búsqueda de alternativas para suplir la inexistencia de recursos, materias primas y piezas de repuesto de maquinarias agrícolas para no detener la producción de alimentos, un llamado permanente de la más alta dirección del país.