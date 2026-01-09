Cargando ahora
, ,
Etiqueta

Chequea Valdés Mesa producción agroalimentaria en Villa Clara

IMG 20260109 WA0084

En la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (EPICAI), inició este viernes su visita de trabajo a Villa Clara el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa.

Aquí, el también miembro del Buró Político del Partido, conversó con directivos y trabajadores acerca de la producción de esponjas, destinadas fundamentalmente a la cosmética, y cuyo proceso industrial se realiza íntegramente en esta reconocida empresa de la Villa Blanca.

Acompañado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, Valdés Mesa luego intercambió en la sede del Gobierno Provincial con directivos y representantes de entidades productoras agroindustriales de varios municipios del territorio, acerca del cumplimiento de renglones claves como el arroz, los cultivos varios y la producción de alimento porcino.

En ese sentido, Valdés Mesa enfatizó en la necesidad de la búsqueda de alternativas para suplir la inexistencia de recursos, materias primas y piezas de repuesto de maquinarias agrícolas para no detener la producción de alimentos, un llamado permanente de la más alta dirección del país.

Entradas relacionadas

Publicar comentario

Puede que te hayas perdido