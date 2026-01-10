Villa Clara por una mayor disposición combativa

Abel Alejandro Pérez García, estudiante de Periodismo | Fotos del autor/ ACN

Con el objetivo de garantizar una cada vez mayor disposición combativa, el pueblo de Villa Clara y sus autoridades realizaron hoy simulacros ante potenciales agresiones en diversos puntos estratégicos y económicos de la provincia, como parte del Día Territorial de la Defensa.

El teniente coronel Yordanys Cervantes Lozada, jefe del Estado Mayor del Sector Militar de Santa Clara, explicó a los periodistas presentes que en ese municipio se ejecutaron acciones de preparación, protección y extinción ante posibles daños ocasionados por ataques enemigos.

En el Centro de Estudios de la Región Operativa de Villa Clara (RMVC), miembros del Consejo de Defensa Municipal de Sagua la Grande y Cifuentes, presidentes de los Consejos de Defensa de Zonas, representantes de las planas mayores de las Milicias de Tropas Territoriales y el Batallón de Infantería permanente protagonizaron una clase combinada de preparación del tiro con armas de infantería y artillería, el empleo de vehículos aéreos no tripulados y de los medios de comunicaciones; afirmó el coronel Jorge Alberto Díaz Domínguez, jefe de Preparación Combativa.

El primer coronel Eduardo Arboláez Vázquez, jefe de la Brigada de Defensa Antiaérea de la RMVC, precisó que los oficiales, sargentos y soldados prepararon las dotaciones combativas para lograr mayores hábitos y habilidades, como parte de la respuesta eficiente ante un posible ataque de aviación enemiga.

En reunión en la sede del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Santa Clara, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial Susely Morfa González, comentó que la preparación está encaminada igualmente en el orden político-ideológico para combatir la ciberguerra mediática a la que está sometido el país, así como a rectificar, corregir y reforzar las respuestas de los directores y trabajadores desde sus puestos laborales para cumplir correctamente con la Guerra de Todo el Pueblo.

Díaz Domínguez, en exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias, consideró importante la preparación de todo el pueblo más allá de los días enmarcados para los ejercicios.