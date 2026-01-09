Proyecciones Campaña de arroz 2025-2026 en Encrucijada

En esta campaña de arroz 2025-2026, la Empresa Agroindustrial de Granos “Emilio Córdova”, rectora de su producción en Villa Clara, ha diseñado un Programa de trabajo encaminado a aumentar las producciones y potenciar la utilización de los subproductos del proceso de molienda en el ahorro de energía y otros procesos que elevan el valor económico del cereal.

Teniendo en cuenta que el arroz es uno de los productos de mayor demanda en la mesa cubana y los altos precios que ha alcanzado en el mercado, el municipio de Encrucijada, mayor productor del cereal en Villa Clara, ha abrazado con entusiasmo los programas gubernamentales que potencian su producción y que destinan una cantidad significativa de recursos puestos en manos de los productores.

Es significativo el aporte para el cultivo de las tierras ociosas rectoreadas por el grupo azucarero Azcuba en Villa Clara, las que a pesar de la situación económica que enfrenta el país, están sujetas a inversiones de transformaciones de campo y sistemas de riego a corto, mediano y largo plazo, pues no poseen los mismos requerimientos técnicos las plantaciones de originales de caña que las de arroz.

Este movimiento pretende además de elevar la producción de alimentos destinados al pueblo, incrementar las exportaciones y reducir las importaciones de productos agroalimentarios.

En la joven campaña se prevé cumplir un ambicioso plan de siembra de frío y primavera, a lo que se une la planificación de una mayor eficiencia en las labores.

A ello se suma el empleo de algunas innovaciones importantes en la industria, las que posibilitan la diversificación de las futuras producciones.

Santos Lele Martínez Sotolongo, Director Industrial de la Empresa Agroindustrial de granos “Emilio Córdova” destacó que “en esta campaña vamos a secar arroz con el horno alimentado por cascarilla, que es un subproducto del molinado y así ahorraremos ese diésel, que representa más de 500 litros diarios de consumo. Además, está todo cuanto puede hacerse con la harina de arroz, que producimos ya, utilizada en elaboraciones como dulces, croquetas y pastas, una inversión que despierta muchas expectativas”