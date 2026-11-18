El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dedicó la quinta emisión de Criterio Compartido a la atención que las instituciones deben dar a las quejas, denuncias y reclamaciones de la población. El mandatario cuestionó la burocracia, la insensibilidad y la falta de respuestas, y anunció que funcionarios responsables de una atención deficiente deberán rendir cuentas públicamente.

Escuchar, organizar, planificar, actuar y controlar

Díaz-Canel insistió en que escuchar a los ciudadanos es una obligación fundamental de los servidores públicos, pero advirtió que la atención no puede limitarse a registrar inconformidades.

“La principal responsabilidad de una institución es escuchar al pueblo y no quedarnos en la escucha, es escuchar, pero entonces organizar, planificar, actuar y controlar”, subrayó.

Reconoció que la falta de respuestas institucionales afecta la confianza ciudadana y cuestionó las llamadas que nunca se contestan, las cartas sin respuesta, las demoras y el traslado injustificado de responsabilidades entre organismos.

“La falta de respuesta institucional duele, duele mucho a la gente”, afirmó. También señaló que las limitaciones económicas y materiales, aunque condicionan numerosas soluciones, no pueden utilizarse para justificar la falta de gestión, sensibilidad o voluntad.

Balance: 46 casos visitados y 20 solucionados

«Que los cuadros que están por debajo no esperen a que el problema llegue a la máxima dirección del país para ocuparse de él», planteó

El Presidente presentó un balance del seguimiento a las llamadas recibidas en la emisión anterior:

46 casos visitados, correspondientes a 41 quejas y cinco opiniones.

20 problemas solucionados y 13 pendientes de solución por requerir recursos.

29 quejas con razón, cinco con razón en parte y siete sin razón.

27 casos pendientes de programas anteriores continúan bajo seguimiento.

El agua sigue siendo la principal preocupación de la audiencia, con 18 quejas entre las 41 registradas. También se recibieron reclamaciones relacionadas con vulnerabilidad, vivienda y asuntos jurídicos. Díaz-Canel destacó que muchas soluciones no han requerido grandes inversiones, sino una mejor actuación de las instituciones.

“Esas son respuestas burocráticas”

Uno de los casos examinados fue el de integrantes de la Asociación Nacional del Ciego en San Miguel del Padrón, quienes denunciaron dificultades para disponer de una sede y recibir atención social. El Presidente cuestionó que se reiteraran promesas de solución durante años sin resultados concretos.

“Esas no son respuestas adecuadas, esas son respuestas burocráticas y una de las cosas que queremos romper con esto es la burocracia”, dijo.

También rechazó el maltrato a quienes presentan reclamaciones y las represalias contra ciudadanos que acuden a las instituciones. «El problema es de todos y todos tenemos que ayudar a resolverlos», expresó. Propuso que en próximas emisiones participen funcionarios que hayan incumplido sus responsabilidades, para que expliquen públicamente su actuación y rindan cuentas ante la población.

La ley obliga a responder en 30 días naturales

La viceministra primera de Justicia, Yailet Peña, explicó el alcance de la Ley 167, del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones de las Personas, vigente desde el 13 de marzo de 2025. La norma establece un plazo general de 30 días naturales para tramitar y responder las reclamaciones, prorrogable excepcionalmente. Cuando una administración incumple sus obligaciones, los ciudadanos disponen de mecanismos de reclamación administrativa y, según corresponda, pueden acudir a los tribunales.

La viceministra informó que durante 2026 el Ministerio de Justicia ha supervisado unas 1.500 entidades para evaluar el cumplimiento de estas disposiciones. Díaz-Canel pidió reforzar el control sobre la aplicación de la ley y recordó que el derecho a reclamar está reconocido en la Constitución.

Holguín: la comunicación directa también puede generar soluciones

El programa contó con la intervención de Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Partido en Holguín, quien explicó las experiencias provinciales de atención a la ciudadanía. Destacó el programa Código QR, que combina encuentros comunitarios, transmisiones radiales, seguimiento de reclamaciones y coordinación entre instituciones. Queipo Ruiz explicó que las propuestas de la población han permitido encontrar soluciones prácticas y que la experiencia demuestra la importancia de escuchar directamente a quienes viven los problemas.

El Presidente valoró la multiplicación de estos espacios en distintas provincias, pero precisó que el objetivo no es solamente crear programas de radio, sino mejorar el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

“Que los cuadros no esperen a que el problema llegue a la máxima dirección del país”

En sus reflexiones finales, Díaz-Canel retomó una pregunta esencial: ¿por qué determinados problemas tienen que llegar hasta el Presidente para que alguien se ocupe de ellos? Insistió en distinguir las dificultades derivadas de la escasez de recursos de aquellas provocadas por deficiencias administrativas.

“Que los cuadros que están por debajo no esperen a que el problema llegue a la máxima dirección del país para ocuparse de él”, planteó.

El mandatario defendió una cultura de servicio público basada en la responsabilidad, la sensibilidad, la participación popular y la rendición de cuentas. El mensaje central de esta quinta emisión fue claro: escuchar al pueblo es una obligación; responder, gestionar y resolver sus problemas es la medida de la eficacia de las instituciones.

Criterio Compartido se transmite por Radio Rebelde, dentro del espacio Haciendo Radio, con la conducción de Bárbara Betancourt.

(Tomado de Presidencia de Cuba)