Los presidentes de Rusia, EE.UU. y China fijaron posturas comunes en una declaración difundida al término de su primer encuentro cara a cara en la ciudad china de Shenzhen.

Los jefes de Estado de los tres países mantuvieron un intercambio exhaustivo de opiniones sobre la situación internacional actual y manifestaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional, reza el texto.

En su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y EE.UU. manifestaron su compromiso con la reforma de la ONU, para que esta pueda responder de forma más eficaz a los retos globales y cumplir con su misión fundamental en materia de paz y seguridad internacionales.

Los tres Estados tienen previsto aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo en beneficio de todos los países.

Han reafirmado la importancia de un suministro energético estable.

Los jefes de Estado de los tres países señalan que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto de las inmunidades de los funcionarios públicos son fundamentales, y coinciden en que la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de sus competencias.

En una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse.

Los tres países mantendrán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares.

(Tomado de RT Última Hora)