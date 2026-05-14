Celebran el 75 natalicio de María Felicia Pérez

Para celebrar el natalicio 75 de la pedagoga, cantante y directora de coros, María Felicia Pérez, la dirección de cultura en Villa Clara organizó un encuentro musical entre ella y el Ensamble Raptus, agradeciendo a esta maestra coral cubana, sus muchos aportes a la música.

Una comunión poco usual se produjo entre el Ensamble Raptus de VC, y la maestra de juventudes María Felicia Pérez, para cumplir un sueño artístico de ambos, compartir locaciones, partituras, ensayos, interpretaciones, y aprendizajes, en fin, saber compartir la buena música tanto cubana como extranjera, experiencia única que pasó de sueño a realidad.

Fueron tres conciertos ejecutados bajo el nombre -Aquellas canciones que amé- y con ellos, la socialización de obras de Bach, Mozart, Paquito D Rivera, varios autores de la trova tradicional cubana, hasta cerrar con piezas bellas y emblemáticas de Pablo Milanés.

La presencia en SC de María Felicia, directora del Coro de Cámara Exaudi, será reiterada pues la maestra apuesta por retornar, como otras veces, a la jornada nacional A tempo con Caturla, y al Festival Santa Clara Canta, dos momentos para enaltecer y reverenciar la música cubana e internacional.

Foto: CMHW