Comenta Canciller cubano ofrecimiento de ayuda de EE.UU

Tomado ACN

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, resaltó hoy en su perfil de la red social Facebook que, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos formalizó públicamente un ofrecimiento de ayuda a Cuba, mediante un comunicado del Departamento de Estado, valorado en 100 millones de dólares.

El Canciller señaló: “Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”.

Rodríguez Parrilla subrayó que, pese a la incongruencia de la aparente generosidad de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica, “el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral”.

Añadió que tampoco existen inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica, con la cual Cuba posee una experiencia larga y positiva de cooperación.

“Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores.

El jefe de la diplomacia cubana expresó que se espera que la ayuda sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio.

Rodríguez Parrilla enfatizó que “la mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el gobierno de los Estados Unidos al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses, lo cual afecta severamente a todos los sectores de la economía y sociedad cubana”.