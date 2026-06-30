Celebran 50 años del Cine Club Cubanacán

A la celebración por los 50 años del Cine Club Cubanacán de Santa Clara se suma la reseña audiovisual De un sueño que permanece, material que recoge momentos cumbres dentro del trabajo de este movimiento.

Santa Clara tiene entre sus paradigmas culturales, la existencia de un movimiento audiovisual aficionado que lleva por nombre Cine Club Cubanacán, fundado el 2 de noviembre del año 1976.

Por él, han pasado entusiastas realizadores, quienes han aportado obras muchas veces premiadas en los festivales nacionales e internacionales, incluídas en los géneros documental, ficción y animados.

Siendo el Cubanacán un movimiento de creación por esencia, también se ha proyectado en función de la apreciación, la investigación, y la promoción del cine.

Desde el surgimiento del Cubanacán, sus miembros han sido los auspiciadores de sus propias obras, y cada realizador a sufragado la logística de su cine.

De manera opcional el Cubanacán ha concursado también en festivales, en encuentros bilaterales, convoca a diferentes talleres, y apoya a centros de trabajo y escuelas con la exhibición y debate de materiales de ldistintos géneros y temáticas.

Cine Club Cubanacán un sueño que permanece, es además, el impulsor de los Festivales de Invierno, y es ese motor de creación que en pleno período especial no dejó de hacer y mucho menos de aportar con sus temas a la memoria y al archivo audiovisual de la provincia, pues así de constante ha sido la contribución de este movimiento al archivo audiovisual cubano.

Aquí en Santa Clara se hace el Festival nacional del movimiento fílmico aficionado en el país, y con el la reunión cubana de estos artistas que contribuyen a la creación del cine en Cuba, una isla que además de pelotera y musical, es cinéfila por excelencia.