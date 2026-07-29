Llega ONG Alkaria a Santa Clara

Nuevamente la Organización no gubernamental Alkaria llega a Santa Clara para estrechar lazos del proyecto de colaboración entre Villa Clara y Cataluña.

Por segunda ocasión en los meses de verano jóvenes voluntarios visitan la ciudad con sueños y actividades que comparten con niños y familias de las escuelas Fernando Cuesta Piloto, de educación primaria, y Capitán Roberto Rodríguez, de enseñanza secundaria.

Las manualidades, juegos de participación, trabajos con títeres y máscaras son protagonistas por estos días en talleres que ocupan a los niños y adolescentes en este verano y fortalecen el conocimiento cultural entre dos naciones con un amplio vínculo identitario.

Además, la representación del proyecto que visita a la provincia prevee la entrega de insumos médicos, implementos deportivos y material escolar a las autoridades pertinentes, una contribución que cuenta con el financiamiento de Santa Perpetua de Mogoda.

Un proyecto de solidaridad que desafía las presiones actuales que vive el país y extiende su mano amiga.