Lamenta Presidente cubano fallecimiento del diplomático y escritor cubano Raúl Roa Kourí

Tomado de Granma /

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó el fallecimiento a los 90 años de edad, de Raúl Roa Kourí, diplomático y escritor cubano.

Desde su cuenta en X el Presidente Cubano plasmó: «Con profunda pena conocimos del fallecimiento de Raúl Roa Kourí, quien prestigió sus dos apellidos, ya inscritos en la historia de Cuba por sus aportes extraordinarios a la independencia, la cultura, la medicina y la diplomacia, con una admirable obra intelectual y diplomática.»

La noticia fue dada a conocer por La Junta Directiva de la Cátedra Honorífica Raúl Roa García, expresando con profundo pesar, el fallecimiento de su presidente.

Agregando que Roa Kourí, dedicó su vida al servicio de la política exterior y a la defensa de los más altos valores de la diplomacia cubana. Hijo del inolvidable Raúl Roa García, «Canciller de la Dignidad», honró con su trayectoria el legado de una familia profundamente comprometida con la soberanía y la dignidad de Cuba.

Desde las redes sociales Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, también expresó sus condolencias. «Lo recordaremos siempre como ese intelectual y diplomático sagaz que supo llevar el nombre de Cuba a las más altas esferas del debate internacional. Un patriota a toda prueba, que según sus propias palabras «lo más grande que he vivido es la Revolución Cubana»», subrayó.

También el Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla desde su cuenta en X expresó sus condolencias a la familia de Roa Kourí «a su esposa Lily, a sus hijas María Karla, Patricia y Mariela, a sus familiares, a todo nuestro colectivo de CubaMINREX e ISRICuba, nuestras más sentidas condolencias y profundo compromiso.

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Falleció Raúl Roa Kourí, diplomático y escritor

El diplomático y escritor cubano Raúl Roa Kourí falleció en La Habana, a los 90 años.

Calificado por quienes lo conocieron como un gran compañero, militante, luchador incansable, patriota y hombre firme en sus ideas y principios revolucionarios, Roa Kourí sirvió como embajador cubano ante la ONU; y laboró en el Vaticano y ciudades como Praga, París, Roma, Ciudad de México, Brasilia y Santiago de Chile.

Colaboró en los diarios habaneros El Mundo y Revolución, en las revistas Humanismo y Cuadernos Americanos de México, y en Bohemia, Casa de Las Américas, Revolución y Cultura, La Gaceta de Cuba, Opus Habana y La Siempre Viva.

Fue miembro del Jurado Casa de Las Américas para literatura brasileña e impartió conferencias en Columbia University, Nueva York, en Yale University, en el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, la New School for Social Research, la Universidad de La Habana, el Centro de Altos Estudios Latinoamericanos de París, y otros.

En nota dada a conocer por la Junta Directiva de la Cátedra Honorífica Raúl Roa García, de la que fuera su presidente, se aseguró que su partida física constituye una pérdida sensible para la diplomacia cubana y para todos quienes tuvieron el privilegio de conocer su ejemplar vocación de servicio, su integridad, su sabiduría.

También destacaron su permanente compromiso con la preservación y difusión del pensamiento y la obra de su padre, Raúl Roa García, el «Canciller de la Dignidad»: honró con su trayectoria el legado de una familia profundamente comprometida con la soberanía y la dignidad de Cuba.