Campesinos de Camajuaní rinden homenaje a Fidel

La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara , Susely Morfa González, y la gobernadora provincial Milaxy Yanet Sánchez Armas, junto a las máximas autoridades del partido y el gobierno de Camajuaní, presidieron el acto homenaje al Comandante en Jefe, en la Cooperativa de Créditos y Servicios Julio Antonio Mella, de Guajen, dónde nació el movimiento político productivo, hace nueve años, inspirados en el cumpleaños 90 del líder histórico de la revolución cubana.

Lo hacen con el orgullo de cumplir con el compromiso que hicieran solemnemente al líder histórico de la Revolución cubana, de impulsar las producciones de alimentos, combinando la experiencia con la ciencia, para duplicar rendimientos y calidad de los cultivos.

En el intercambio con las máximas autoridades del Partido y el Gobierno de Villa Clara y del municipio se hizo entrega de Diplomas de Reconocimientos a un grupo de campesinos y cooperativas destacadas en la etapa.

Susely Morfa González, primera Secretaria del Partido en la provincia, instó a multiplicar el ejemplo de estos campesinos camajuanenses que se distinguen por su elevada productividad y el sentido de solidaridad ante situaciones de desastres y contingencias sanitarias, con significativas donaciones.

En la ocasión también se visitó la Minindustria » Luz del Centro» de la propia cooperativa, dónde se instalaron recientemente dos cámaras de refrigeración para garantizar la conservación de los productos terminados.

Con nuevos proyectos en virtud de incrementar los alimentos, ratifican su propósito los campesinos de Camajuaní de rendir homenaje al eterno Comandante en Jefe, desde el surco.