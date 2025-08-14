Diversifica sus producciones Ciclos Minerva de Villa Clara

En la Empresa Industrial Ángel Villareal Bravo, conocida en Cuba como «Ciclos Minerva», de Villa Clara, su colectivo trabaja en el proceso de ensamblaje de varios modelos de ciclos y triciclos eléctricos, así como otras producciones alternativas, destinadas a cumplir encargos específicos que aporten ingresos a la propia entidad y a la economía nacional.

«Ahora mismo trabajamos en la fabricación de estanterías metálicas de diversas medidas y estructuras, así como el ensamblaje de varios modelos de motos eléctricas contratadas con clientes de varias entidades, con el objetivo de recaudar divisas», explicó el ingeniero mecánico Elier Pérez Pérez, director general de la entidad.

En intercambio con las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, trascendió además que la industria retomará la producción de unas mil 200 sillas de ruedas, a finales del presente año, así como la fabricación de motos de combustión interna el venidero 2026.

«A partir del venidero mes de septiembre retomaremos la producción de sillones de ruedas, para cumplir un encargo muy importante del sistema de Salud Pública y cubrir las necesidades de un sector importante de la población», dijo el ingeniero.

La Empresa Industrial Angel Villarreal Bravo Minerva se creó en el año 1995 con el propósito de producir y comercializar bicicletas tanto para el consumo interno, como para la búsqueda de oportunidades en mercados foráneos, una meta por la cual sus hombres y mujeres trabajan sin descanso, a pesar del muy complejo escenario económico que enfrenta nuestro país.