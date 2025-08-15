Sostuvieron máximas autoridades del territorio intercambio de trabajo en Placetas

La primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora provincial, Milaxy Yanet Sánchez Armas, realizaron una visita de trabajo al municipio de Placetas que trascendió el carácter protocolar para convertirse en un ejercicio crítico de diagnóstico territorial.

Durante el intercambio con el sistema de cuadros del municipio, se identificaron fortalezas que deben consolidarse y debilidades que exigen atención inmediata, especialmente en sectores clave como la agroindustria, el comercio y los servicios públicos.

Aunque los planes de entrega de carne y acuicultura se mantienen estables y la gestión de la tierra está actualizada, la producción de leche continúa siendo un punto crítico. El incumplimiento en su entrega a la industria revela una fragilidad estructural que afecta los indicadores provinciales.

La gobernadora Sánchez Armas fue categórica al exigir medidas concretas: “¿Qué medidas se adoptarán con los productores y presidentes de formas productivas que no cumplen con sus compromisos?” Y añadió: “Hay que empezar a cambiar”.

La comercialización de productos agropecuarios fue otro eje del análisis. Morfa González subrayó la necesidad de transformar el funcionamiento de los mercados: “No basta con ferias ocasionales. Se necesita abastecimiento constante, precios justos y variedad de ofertas”.

La dirigente insistió en que el sector del comercio debe acompañar con iniciativas concretas para dinamizar la oferta. “Ir al detalle” dejó de ser una consigna para convertirse en una exigencia.

Aunque los preparativos para el nuevo curso escolar están listos, la imagen del municipio y la calidad de los servicios públicos requieren atención urgente. Morfa González enfatizó la necesidad de priorizar espacios como los Sistemas de Atención a la Familia (SAF), el hogar materno, el hospital, las terminales, funerarias y la limpieza de calles y barrios.

La recogida de basura, el chapeo en carreteras y la señalización en zonas como Báez y el centro de Cuba fueron señalados como aspectos que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

La frase que marcó la jornada fue clara y contundente: “Si no hay municipio, no hay provincia”.Ambas dirigentes coincidieron en que no se puede seguir esperando por soluciones externas para atender los problemas diarios. Se requiere acción inmediata, sentido de pertenencia y una gestión más táctica que complemente la estrategia.

“Hay que apretar en la siembra, en la leche, en los mercados y en la atención humana. No basta con hablar de esfuerzo: hay que medir impacto. Solo así se le quitará cada día un problema más al pueblo”, concluyó Morfa González.

La visita dejó claro que el pueblo necesita ver a sus dirigentes activos, resolutivos y comprometidos con la transformación local. Placetas, como parte esencial de Villa Clara, demanda respuestas concretas y sostenibles en el tiempo.