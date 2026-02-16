Sector educacional en Villa Clara adopta medidas ante contingencia energética

✍🏻 Abel Falcón/ CMHW

📸 Emma Rodríguez/ CMHW

CMHW transmitió en vivo, en cadena provincial de Radio, la comparecencia de autoridades de Educación General y Educación Superior en Villa Clara, con precisiones de las medidas ante la compleja situación energética que vive Cuba.

La directora general de Educación en Villa Clara Yamilet Herrera Alfonso ratificó que los círculos infantiles de la provincia se mantienen abiertos de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., con horarios más flexibles para la entrada y salida de los niños, ante las dificultades con el transporte.

«Mantenemos la doble sesión presencial en las primarias, y la sesión única corrida en secundarias, preuniversitarios y politécnicos», dijo Herrera.

Aseguró que ya fueron reubicados en centros escolares cercanos a su lugar de residencia los más de 8 000 estudiantes que solían viajar a su centro escolar, así como los alumnos del IPVCE, la Escuela Pedagógica, el Instituto Lázaro Cárdenas y otros de la enseñanza interna.

La funcionaria confirmó que unidades de la gastronomía y del sistema de atención a la familia elaboran el almuerzo para los seminternados de Santa Clara y Sagua la Grande, y con triciclos eléctricos del sector estatal y privado se traslada la merienda hacia las secundarias básicas de la provincia.

La directora general de Educación en Villa Clara sentenció: «Se han hecho ajustes curriculares en cada grado, mantenemos sesiones semanales de preparación con vistas a las próximas pruebas de ingreso a las universidades, y con el reordenamiento de nuestra fuerza laboral hemos fortalecido la cobertura docente en las escuelas».

Desde que iniciamos esta etapa de contingencia energética, informó Herrera, se efectúan reuniones de padres para aclarar dudas y resolver cualquier dificultad en cada centro escolar.

El Dr. Luis Enrique Díaz Peralta, director en funciones del Centro Regional para la Enseñanza Artística, insistió que los estudiantes de Santa Clara de nivel elemental y medio reciben las clases de manera presencial, lunes y miércoles, en la sede universitaria Manuel Fajardo, y martes y jueves, la preparación específica de acuerdo con sus especialidades.

«El resto de los alumnos de otros municipios y provincias fueron insertados en las escuelas del sistema general de Educación, y ya establecimos alianzas para continuar su formación artística en las institucionales culturales de los territorios donde viven», apuntó Peralta.

Según el funcionario, en cada municipio profesores y especialistas asesoran a los 76 jóvenes que culminan estudios, a propósito de sus pre-defensas y defensas de tesis o trabajos finales.

Wilfredo Vargas, director de la EIDE Héctor Ruiz, afirmó que se han aplicado alterativas parecidas para continuar la preparación docente y deportiva de sus más de 800 estudiantes, «los de Santa Clara en la propia sede de nuestra escuela, y el resto en las comunidades, donde entrenan en combinados y otras áreas deportivas».

Ante la cadena provincial de Radio, el rector de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Dr. Luis Antonio Barranco Olivera, declaró que ya se desarrollan de manera semi-presencial los cursos diurnos y por encuentro en cada uno de los municipios y provincias de residencia de los estudiantes.

Algunos, precisó, «realizan sus prácticas pre-profesionales, otros se preparan para enfrentar en los próximos días y semanas los exámenes extraordinarios y mundiales correspondientes al primer período docente».

La Dra. Neibys Lourdes Casdelo Gutiérrez, vicerrectora de Formación de Pregrado en esa institución, afirmó que las 54 carreras hicieron ajustes en los planes de estudios para este segundo período.

«De un momento a otro definiremos cómo evaluar los diversos contenidos ante la dificultad de utilizar de manera óptima las plataformas digitales, como consecuencia de los problemas de conectividad que provocan los prolongados apagones», aclaró Casdelo Gutiérrez.

Anunció, además, que en el transcurso de las próximas semanas se organizará por los colectivos docentes los actos de defensas de tesis y pruebas estatales de quienes culminan sus estudios en la UCLV.

El Dr. Calixto Orozco, rector de la Universidad de Ciencias Médicas, aseguró que desde este lunes los estudiantes de las distintas especialidades prosiguen la preparación docente-práctica en los policlínicos y otras áreas de salud de sus municipios de residencia.

Trascendió, además, que los estudiantes del Colegio Universitario ya fueron reinsertados en sus pre-universitarios de origen para culminar los estudios de grado doce.