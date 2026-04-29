Asiste Díaz-Canel a acto de entrega de condecoraciones sindicales

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar en estos momentos, en el Salón de Protocolo El Laguito, el acto de entrega de condecoraciones estatales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

En esta ocasión se hace entrega del título honorífico de Héroe del Trabajo de la República a 18 personalidades de destacada trayectoria, así como las órdenes Lázaro Peña en I, II y III grado y la medalla Jesús Menéndez a trabajadores y colectivos.

La ceremonia saluda las celebraciones en la Isla por el Día Internacional de los Trabajadores este Primero de Mayo, fiesta del proletariado mundial que tiene cada año uno de sus epicentros en la mayor de las Antillas.

Acompañan al mandatario Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, y otros miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Presente también como invitado especial José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde.