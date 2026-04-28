En Santa Clara, una MIPYME en función de la comunidad

En el reparto José Martí, de la ciudad de Santa Clara, una MIPYME se ha convertido, no solo en un actor económico importante y de referencia, sino también en pilar fundamental para el desarrollo comunitario.

Alemanes Express, con sede en dicho barrio de la periferia de la capital provincial villaclareña, constituye un colectivo líder en la comercialización de equipos electrodomésticos, la generación eléctrica a partir de la energía solar, pero, sobre todo, su incorporación a múltiples iniciativas de beneficio local.

Energía renovable en la comunidad

José Ángel González Alemán, líder de Alemanes Express, comenzó como Trabajador por Cuenta Propia y con el tesón de quien no se rinde ante obstáculos que otros considerarían insalvables, en medio de un contexto nacional e internacional bien complejo, transformó aquellos inicios en un proyecto que ya ofrece empleo también a una veintena de trabajadores del propio reparto.

A partir del aumento de la importación de equipos electrodomésticos, Alemanes Express se amplió con una tienda donde sus productos tienen en su costo el alivio que garantiza el no tener un comercializador intermediario.

Pero José Ángel no se quedó ahí y soñó un poquito más. Ahora, sus instalaciones cuentan con total autosuficiencia energética, a partir de la colocación de sistemas de paneles solares, lo cual también ha facilitado la apertura de una estación de carga para los habitantes del reparto José Martí, así como el «respiro» que representa para la provincia y para el país, su independencia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

«Somos de este barrio»

Así expresó rotundamente José Ángel, quien, en un recorrido por las instalaciones de la MIPYME, explicó que «Alemanes Express es ahora mismo una fuente de empleo seguro, con un salario digno, condiciones adecuadas y facilidades de transporte».

Pero el barrio es mucho más, por eso «nos dimos a la tarea de transformar el entorno de la entidad, eliminar los vertederos irregulares y en ese terreno levantamos un organopónico donde ya cultivamos plátanos, calabazas, zanahorias, tomates y remolachas, destinados a la escuela primaria, el hogar materno y el SAF (Sistema de Atención a las Familias) de los abuelos», aseguró.

A ello se suma su trabajo en la recogida de basura en el reparto, así como su aporte, junto a otros proyectos y organismos, en el proceso de restauración y reparación capital de varias salas de las principales instituciones de Salud de la provincia.

Alojados en el proceso de incubación del Parque Científico Tecnológico de Villa Clara como camino ideal en la consolidación de alianzas estratégicas, Alemanes Express apuesta por el esfuerzo colectivo desde la unidad, para sortear el tan complejo escenario que vivimos hoy.