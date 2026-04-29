Premio Nacional de Danza para Liliam Padrón Chávez

La profesora, bailarina y coreógrafa matancera Liliam Padrón Chávez es el Premio Nacional de Danza 2026, según dió a conocer, este miércoles, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE).

El jurado del Premio decidió, por unanimidad, concederle el alto galardón a Padrón Chávez , graduada en el año 1975 en la Escuela Nacional de Arte y directora de la Compañía Danza Espiral desde 1987, un colectivo artístico multipremiado que ha formado a varias generaciones de bailarines.

La virtuosa artista posee una extensa labor creativa, destacando la labor pedagógica y de gestión cultural; y piezas como El No, Aire Frío, Aproximación a la adivinación (segundo intento), Pase a bordo, Clave cubana. Un estudio sobre Hamlet, Otelo, y recientemente, La Consagración de la primavera y Eclipse, evidencian su compromiso, señala el CNAE en las palabras de elogio y congratulación.

Creadora e impulsora del Concurso de Coreografía e Interpretación DanzanDos -que se ha mantenido por 35 años como un espacio de intercambio y difusión de la danza cubana-, entre sus numerosos lauros está el Premio del Jurado de coreografía e interpretación en el festival internacional del monólogo de 1997, el Premio de la Revista Tablas, el Premio Codanza de coreografía en el Concurso de Danza del Atlántico Norte, Premio Brene 2014 por la obra de la vida; y recientemente, los Premios Villanueva de la Crítica en 2018 y 2025 por La Consagración de la Primavera y Eclipse, respectivamente.

Integraron el jurado, presidido por Miguel Iglesias Ferrer, Premio Nacional de Danza 2008, los destacados profesionales del arte danzario Johannes García Fernández, Premio Nacional de Danza 2020; María Elena Llorente, Premio Nacional de Danza 2015; Rosario Cárdenas Prieto, Premio Nacional de Danza 2013; y Yuris Nórido Ruiz Cabrera, crítico, docente e investigador.