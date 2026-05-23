Alianzas hacia la sostenibilidad

En el Centro Universitario de Manicaragua, perteneciente a la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, se desarrolló un importante encuentro en coordinación con la Oficina de Desarrollo Local de la Asamblea Municipal del Poder Popular, dirigida por Luis Manuel Jorge Ricardo.

El objetivo fundamental fue el intercambio de experiencias y metodologías para la realización del mapeo de actores clave de la sociedad civil y productores de alimentos, en el marco del Programa Municipios Sostenible, el cual cuenta con financiamiento de la Unión Europea.

Los ponentes principales durante el intercambio fueron Mailyn Castro Premier, asistente técnica de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y Ana Hernández Apán, investigadora del Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL), perteneciente al CITMA.

Como principales necesidades identificadas en el territorio se destacaron:

· La producción de alimentos utilizando energías renovables y tecnologías agroecológicas.

· La vitalidad de las comunicaciones en los poblados del territorio.

· El papel del banco como aliado estratégico para el desarrollo local.

· El rol protagónico de la juventud en la sostenibilidad de los municipios.

Este espacio reafirma el compromiso con la gestión participativa y el fortalecimiento de las alianzas locales para alcanzar objetivos de desarrollo sostenibles.