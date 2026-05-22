Cuba ni amenaza ni desafía ni provoca a EE. UU. u otro país del mundo, Cuba es una nación de paz

Tomado de Granma/

La Revolución Cubana ha querido vivir en paz desde su triunfo, pero han sido las sucesivas administraciones estadounidense las que amenazan ese derecho una y otra vez.

Así lo refirió el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su cuenta en X, quien alertó que todo es parte de una acelerada construcción mediática para justificar una agresión militar a la Isla, «sueño febril de un reducto de mafiosos de origen cubano».

La Revolución Cubana ha querido vivir en paz desde su triunfo, pero han sido las sucesivas administraciones estadounidense las que amenazan ese derecho una y otra vez.

Así lo refirió el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su cuenta en X, quien alertó que todo es parte de una acelerada construcción mediática para justificar una agresión militar a la Isla, «sueño febril de un reducto de mafiosos de origen cubano».