Efectúan evento Mariano en Manicaragua

Ashley Delgado Ruiz, pionera de 3. grado de la escuela primaria Silvio Fleites, recitó versos sencillos en la apertura del Seminario Municipal de Estudios Martianos desarrollado en la escuela especial Alberto Delgado Delgado.

Con la presencia de Yuneiki Muñoz Suárez, miembro del buró del Partido Comunista de Cuba y Osleisy Argüelles López, Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio se dieron cita estudiantes y docentes con el compromiso revolucionario de enaltecer las ideas del maestro.

Hoy más que nunca las ideas martianas son el pilar para mantener nuestra revolución, fueron las palabras de Elena Argüelles una educadora consagrada que lidera y promueve en su centro el estudio de la obra y pensamiento de nuestro Apóstol.

«Su ejemplo vive y vivirá, en el año del centenario de Fidel Castro Ruz, el compromiso es defender la patria cubana, amenazada por el imperio» enfatizó asimismo Leonardo Bonachea, Director de la Secundaria Básica Reinaldo Urquiza Ceballos.

Durante el evento Mariano, los participantes repudiaron enérgicamente la nueva patraña del imperio contra el líder de nuestra Revolución, Raúl Castro Ruiz.