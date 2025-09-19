Acto municipal por el aniversario 65 de los CDR

A pocos días de celebrarse el Aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, los encrucijadenses se reunieron en el poblado de Calabazar de Sagua, para honrar el advenimiento de la magna cita.

En el acto estuvo presente la máxima dirección del Partido y el Poder Popular en el municipio, junto a la coordinadora municipal de la organización cederista.

En la Jornada, en la que se destacó la figura de Fidel, fundador de la organización y guía de los principios y objetivos que se han mantenido y otros sumados en estos 65 años de creados los Comités de Defensa,se destacó que hoy la Organización enfrenta desafíos como la labor política ideológica con su membresía, el trabajo con los jóvenes y el enfrentamiento a las indisciplinas sociales en los barrios y comunidades.

Aliannys Abreu Morales, Coordinadora municipal de los CDR, comunicó en su intervención: ¿“Qué sería de Cuba sin nuestros CDR, quién velaría por el vecino enfermo, por el niño sin escuela, por la anciana que vive sola, quién organizaría las donaciones de sangre, la recogida de alimentos, la limpieza de nuestras calles…»?

Posteriormente se reconoció a las zonas y los cederistas más destacados en las tareas de la organización en el periodo que culmina.