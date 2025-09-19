Visitan autoridades de Encrucijada hogar de abuelos

Autoridades encrucijadenses asistieron a la Casa de los abuelos, enclavada en el Consejo Popular “Calabazar de Sagua”, donde sostuvieron un encuentro con sus residentes.

La máxima dirección del Partido y el Gobierno de Encrucijada visitaron la casa de los abuelos del poblado de “Calabazar de Sagua”, un hogar amplio que se encuentra en buenas condiciones técnicas y donde conviven más de veinte personas.

Los abuelitos tuvieron la posibilidad de intercambiar con los funcionarios sobre algunas preocupaciones que poseen, fundamentalmente sobre mejoras que pueden implementarse en el sistema, y que contribuyen al elevar su nivel de vida, relacionadas fundamentalmente con el aumento de la frecuencia de la realización de los ejercicios físicos y las actividades culturales que se efectúan en la casa, así como su viaje controlado a otras labores caracterizadas que ocurren en diversos sitios de la comunidad y a las que ellos piden asistir.

La protección del adulto mayor es uno de los logros de la sociedad cubana, consagrada en la Constitución de la República, más que ello, es un derecho contribuir al cuidado y a la elevación del nivel de vida material y espiritual de las personas de la tercera edad, pero siempre es importante escuchar sus opiniones e intercambiar con ellos para nutrirse de su experiencia.