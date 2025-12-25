Con visión de futuro y la mirada puesta en hacer del proyecto IRES una iniciativa sostenible en el tiempo , se desarrollo el balance anual.

El proyecto que busca la resiliencia en los ecosistemas agrícolas de Cuba, es auspiciado por el Fondo Verde del Clima y la FAO, y tiene entre sus metas modificar en el país más de treinta y cinco mil hectáreas de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

El balance anual, presidido por Wilfredo Arregui Valdés Coordinador Nacional y representantes de las tres provincias y siete municipios del país donde se implementa el proyecto, rindió cuentas de la gestión de todo un año.

Pese a las serias limitaciones de la economía cubana se mostraron pasos de avance llegando a la implementación de módulos en más de quince mil hectáreas, se ganó en mayor cultura sobre el cambio climático favorecido por el accionar de los productores, además de estrechar la sinergia entre otros proyectos medioambientales.

En el encuentro donde las diferentes provincias mostraron sus resultados en la implementación de los diferentes módulos y el trabajo en la incorporación de la mujer rural, también sobresalió la experiencia de la Red de Bosque modelo Sabana Manacas, con más de dieciocho mil hectáreas entrelazadas con el proyecto IRES en los municipios de Santo Domingo y Corralillo, y se promocionó el Programa Mi negocio verde, una iniciativa que busca el desarrollo sostenible.

Al concluir el balance anual, la dirección del proyecto a nivel nacional reconoció a municipios y provincias destacadas y se trazaron pautas en el trabajo para seguir en la búsqueda de un desarrollo sostenible y en armonía con el medio ambiente.