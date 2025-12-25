Quemado de Güines despide el año con una excelente feria agropecuaria

La feria Agropecuaria, gastronómica y comercial de fin de año en el municipio de Quemado de Güines tuvo una amplia aceptación popular y demostró cuánto de voluntad prevalece en muchas formas productivas del territorio en cuestión de disminuir precios, un reclamo de la población.

Desde primeras horas de la mañana concurrieron a las áreas de la pista municipal campesinos, productores de las distintas formas productivas, usufructuarios y entidades estables . En la jornada, productos de alta demanda como el arroz y el frijol se vendieron a cien pesos la libra y aunque no logro suplir la demanda de la población, fue una iniciativa que agradecieron los lugareños. De igual forma las viandas y vegetales estuvieron al acceso de la población muy por debajo de los precios habituales y aunque aún quedan fisuras en la comercialización de la carne de cerdo, los quemadenses agradecieron la voluntad del Partido y el Gobierno local de estimular estos espacios, para que al cierre del año los productos del campo estén más y mejor representados en la mesa de la familia.