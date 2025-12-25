Modelos matemáticos predicen control de la epidemia para inicio de año

Los modelos predicen un control total de la epidemia a principios de año en Cuba, afirmó este miércoles el prestigioso matemático Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana.

Lo declaró durante la reunión semanal de expertos y científicos para temas de Salud que convoca el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para abordar desde la ciencia el enfrentamiento a las enfermedades causadas por virus transmitidos a través de mosquitos: en término científico, las arbovirosis.

Se observa, afirmó el especialista, que la incidencia en las diferentes regiones del país ha disminuido, aunque aún las provincias de La Tunas, Holguín y el municipio especial de la Isla de la Juventud tienen una tendencia al incremento en los reportes. Guinovart Díaz consideró determinante continuar con las medidas aplicadas, para que no varíen los resultados que se están alcanzando.

Al respecto, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, confirmó que disminuyen los síndromes febriles en un 25.8% con relación a la estadística de la semana anterior. “Todas las provincias disminuyen el reporte, aunque aún se mantienen en epidemia”, informó; en tanto, Matanzas, por donde inició el contagio de Chikungunya en Cuba, se encuentra en canal de éxito, según el término epidemiológico.

En comparación con los siete días anteriores, ha habido 5 638 atenciones menos por síndromes febriles en las instituciones sanitarias del país, indicador que va marcando el control de la epidemia, tanto para los casos de dengue como de chikungunya.

La doctora Ailuj Casanova Barreto, directora general de Atención Médica y Social del Minsap, explicó que hoy se tiene a más del 93% de las gestantes con 37 semanas ingresadas, en el esfuerzo por mantenerlas en lugares seguros para que no corran riesgos ni ellas, ni sus bebés, calificados como los más vulnerables.

En estos momentos, apuntó, tenemos 27 pacientes graves y críticos en las terapias, “el grupo que mayor representatividad tiene es el de los niños, pero es importante decir que ha aumentado la percepción de riesgo con ellos, nos están llegando temprano a los servicios de salud, y se están dando altas de las terapias con muy buen pronóstico”

“Hasta este minuto y si seguimos así, podemos cerrar el año sin gestantes fallecidas por arbovirosis en el país”, agregó la doctora.

En la reunión, donde estuvo presente el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, también se abordaron los avances en la atención a los pacientes en la etapa crónica del chikungunya, a partir del establecimiento de consultas multidisciplinarias, que incluyen especialidades de Medicina Física y Rehabilitación, Pediatría, Medicina Natural y Tradicional, Medicina Interna y Sicología.

En Matanzas, por ejemplo, se han atendido a más de 5 000 pacientes, y cerca del 60% ha necesitado algún servicio de rehabilitación, lo que indica la importancia de estas consultas en todas las provincias del país.

(Tomado de Presidencia Cuba)