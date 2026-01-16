⁩En Villa Clara: homenaje a los hermanos caídos en Venezuela

📸Ramón Barreras) Vanguardia

Amaneció este viernes el pueblo de Santa Clara en el histórico Parque Vidal de la ciudad, para rendir sentido tributo a los 32 cubanos caídos en el cumplimiento del deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Con la solemnidad a la que están acostumbrados los hijos de esta tierra, vencedores de dificultades y obstáculos, como nos calificara el Comandante en Jefe, los santaclareños honraron la memoria de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, fallecidos el pasado 3 de enero en la agresión militar norteamericana a la patria de Bolívar.

Encabezados por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, Susely Morfa y Milaxy Yanet Sánchez, respectivamente, los hombres y mujeres de la ciudad de Marta y el Che, reafirmaron, desde el dolor y el respeto, el eterno compromiso con los sagrados principios internacionalistas de nuestra Revolución.