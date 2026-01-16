Díaz -Canel: “El pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual; el imperialismo nos hizo antiimperialistas”

“En la hora más oscura de la madrugada, mientras su noble pueblo dormía, la hermana República Bolivariana de Venezuela fue arteramente atacada”, recordó este viernes en la Tribuna Antimperialista el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Con esa acción, dijo, se confirmaba la profecía de Bolívar sobre Estados Unidos y la advertencia del Che Guevara: en el imperialismo no se puede confiar “ni tantito así”.

Relató con detalle la cobardía del ataque, que respondió con bombas y un intento de secuestro a la voluntad de diálogo del presidente venezolano. Entonces destacó el juramento que definió la respuesta cubana: la declaración del primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe de la escolta de protección, quien había sentenciado: “Solo con mi cadáver podrán llevarse o asesinar al Presidente”.

“Los sagrados restos de nuestros 32 compatriotas llegaron ayer a la Patria”, prosiguió Díaz-Canel, “como soldados eternos de la integración que nos debemos”. Con esas palabras, elevó a los caídos de un acto de defensa a un símbolo de la unidad continental. Frente a quienes reducen la alianza entre Cuba y Venezuela a una transacción, fue categórico: “Ante todo, cubanos y venezolanos somos hermanos”.

La parte más contundente de su intervención se dirigió hacia las actuales amenazas. Citando las recientes declaraciones de altos funcionarios estadounidenses que han hablado de “entrar y destruir el lugar”, el Presidente las calificó de “grotesca” y “incitación a la masacre”. Frente a ello, esgrimió la filosofía de la resistencia cubana: “El pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual. El imperialismo nos hizo antiimperialistas”. Y recordó la definición martiana: el patriotismo es “el odio invencible a quien la oprime”.

Hizo un llamado a la unidad, que definió como el arma más poderosa, y se dirigió a los jóvenes que hoy viralizan las leyendas de la Revolución. Su mensaje final fue un desafío directo: “No, señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo… No nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos”.

(Noticia en construcción)