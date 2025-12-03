Zona occidental de Cuba se desconecta del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó esta mañana en la revista Buenos Días que la desconexión ocurrida en la zona occidental fue provocada por una avería en la línea de transmisión que enlaza la termoeléctrica de Santa Cruz con la Guiteras.

“Esta falla provocó la sobrecarga de la otra línea y dividió el sistema en ese punto. La zona oeste quedó sin servicio eléctrico. El resto del sistema se mantiene operando con estabilidad, por lo que no hubo una caída total del SEN, sino una división”, explicó.

Tras la avería, salieron de servicio las termoeléctricas del Mariel y Santa Cruz del Norte. “En el caso de Céspedes y Felton, se desconectaron por oscilación de frecuencia, pero ya están en proceso de arranque”.

Guerra precisó que la Guiteras “se mantiene en servicio, nunca salió”, al igual que el resto de las unidades de generación en la zona oriental.

El directivo añadió que ya se aplican los protocolos de restauración en la región occidental, un proceso más ágil que cuando se interrumpe todo el sistema. “Al existir sistema estable en la provincia de Matanzas, el trabajo consiste en comenzar la energización del resto de las subestaciones, un proceso que está en marcha en estos momentos”, indicó.