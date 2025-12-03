Discurso de Díaz-Canel, 65 años de relaciones Cuba y Vietnam

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, junto a Ho Quoc Dung, Viceprimer Ministro de Vietnam, encabezaron hoy el acto político cultural por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, precisaron fuentes de la Presidencia.

Participaron en el acto, directivos, funcionarios y trabajadores de ambas naciones.

La ACN reproduce por su importancia íntegramente las palabras pronunciadas por el Presidente cubano:

Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la apertura constructiva del parque fotovoltaico Vista Alegre, en Mayabeque, con motivo de las celebraciones por el Aniversario 65 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam, el 2 de diciembre de 2025, “Año 67 de la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas – Presidencia de la República)

Querido compañero Ho Quoc Dung, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y Viceprimer Ministro de la República Socialista de Vietnam;

Compañeros miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba;

Compañeros de la dirección del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y las organizaciones de masas y sociales;

Honorables miembros del Cuerpo Diplomático;

Hermanos vietnamitas que nos acompañan;

Estimados invitados;

Compañeras y compañeros:

Hace 65 años fue rubricado en Hanoi el documento que estableció oficialmente las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba.

Aquel acontecimiento convirtió al joven Gobierno Revolucionario cubano en el primero del hemisferio occidental en establecer relaciones plenas con Vietnam. Se iniciaba así una larga historia de fraternidad, que sigue sumando páginas de solidaridad, de identificación plena en lo moral, como las definiera el presidente Ho Chi Minh.

Sabemos que para ustedes estos han sido días de extraordinarios esfuerzos para restañar los daños humanos y materiales provocados por las intensas lluvias e inundaciones en el centro de Vietnam. Sea, por tanto, nuestro primer mensaje portador de toda la solidaridad y el aliento del Partido, el Gobierno y el pueblo cubano para el noble pueblo de Vietnam; las mismas que recibimos de ustedes, queridos hermanos vietnamitas, tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

Al rememorar estos años de historia común volvemos inevitablemente a la semilla, al Fidel solidario que el 2 de enero de 1966 hizo pública la disposición de todos para dar por Vietnam hasta nuestra propia sangre, y levantó la bandera del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur en 1973 durante su visita a los territorios liberados. Y volvemos también al venerable Ho Chi Minh, que en cada encuentro con delegaciones, periodistas y líderes cubanos expresó su afecto y admiración por la Revolución Cubana. Esos nombres sagrados son el fundamento sobre el cual se erige la amistad ejemplar de nuestros pueblos.

Arribamos a esta conmemoración en las postrimerías de lo que podemos justamente llamar “Año de la Amistad Vietnam-Cuba”, por la carga de acontecimientos importantes para las relaciones bilaterales, incluidos los fructíferos intercambios entre ambos partidos, gobiernos, asambleas nacionales y ejércitos.

En septiembre pasado, en la más reciente visita a Vietnam, sentimos el caluroso afecto de un país vibrante de patriotismo, orgullo y civismo nacional. Nunca olvidaremos la luz y la alegría de esos días de fiesta por el Aniversario 80 de la Proclamación de la Independencia que tantas vidas costó al pueblo vietnamita.

En los fraternales encuentros con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; con el presidente Luong Cuong; con el primer ministro Pham Minh Chinh y con el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man pudimos sentir muy de cerca la especial simpatía y deferencia hacia Cuba que igualmente se desbordaba en cada esquina y espacio de la ciudad, donde los vietnamitas de todas las edades festejaban su Día Nacional.

En Vietnam celebramos también 80 años de la Revolución de Agosto, y el 30 de abril acompañamos a ese heroico pueblo en sus conmemoraciones por el Aniversario 50 de la Liberación del Sur que dio paso a la reunificación.

La Declaración Conjunta adoptada el pasado 2 de septiembre en Hanoi, sobre el fortalecimiento de las históricas relaciones de hermandad y cooperación integral en el Aniversario 65 de las relaciones bilaterales, reafirma el carácter y la proyección estratégica de los nexos bilaterales.

Hoy nos honran con su visita los hermanos vietnamitas para conmemorar juntos también 69 años del desembarco del yate Granma y el Aniversario 64 de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, confirmando las tradiciones de luchas compartidas como rasgo distintivo de la relación entre Vietnam y Cuba. Desde aquí expresamos nuestras felicitaciones, admiración, aprecio y cariño a todos los combatientes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El sector de la Defensa tuvo un papel pionero en la historia compartida de solidaridad, desde los duros años de la guerra, como refrenda el monumento inaugurado en septiembre pasado, en el Museo de Historia Militar de Hanoi.

La cooperación regular en Defensa se consolida como un pilar de las relaciones bilaterales. En 2025 visitaron Vietnam el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, en ocasión de las conmemoraciones por el Aniversario 80 del Ejército Popular de Vietnam, y el jefe de la Dirección Política de las FAR, General de División Víctor Rojo Ramos, en el contexto del Aniversario 50 de la Liberación de Vietnam del Sur. Por la parte vietnamita nos honró con su visita en el mes de junio el viceministro de Defensa Nacional y jefe de Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam, compañero Nguyen Tan Cuong.

Resumo brevemente, entre los más sobresalientes acontecimientos del intercambio bilateral de este 2025, las varias actividades de la agenda partidista que abarcaron la celebración en La Habana del VI Seminario Teórico entre ambas organizaciones políticas; la II Conferencia Científica “Fidel Castro Ruz-Ho Chi Minh: Visión de la Revolución” y la inauguración de la Cátedra Ho Chi Minh en la Universidad del Partido Ñico López.

Mención especial amerita la cooperación entre las asambleas nacionales. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, compañero Esteban Lazo Hernández, encabezó la delegación oficial cubana a la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentario, celebrada en Hanoi, el pasado mes de octubre.

Este 2025, próximo a concluir, trascenderá también como un año fecundo para los nexos económicos y de cooperación, de avances tangibles en proyectos de alto impacto económico y social como este parque fotovoltaico, del que hoy colocamos la primera piedra, fruto de la cooperación y solidaridad del Gobierno vietnamita.

La presencia de empresas vietnamitas en Cuba, participando de manera decisiva en sectores de la economía, reafirma lo expresado en septiembre pasado por el primer ministro Pham Minh Chinh: “Por Cuba, estamos dispuestos a dar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra solidaridad”.

Esta generosa iniciativa es muestra de ello y es parte de un plan para la instalación de cuatro parques similares, con una capacidad de generación total de 80 megawatts y acumulación de 10 megawatts, lo que contribuirá a mitigar la compleja situación del Sistema Electroenergético Nacional, severamente afectado por el impacto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que sufre Cuba desde hace más de seis décadas.

Agradecemos al Gobierno vietnamita por la celeridad en la materialización de esta idea, que es resultado de la histórica visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, compañero To Lam, en septiembre de 2024. Sea extensivo este reconocimiento al grupo Viettel, sus técnicos y directivos que de manera acelerada ya trabajan con las contrapartes cubanas en la instalación de las capacidades en este y otros emplazamientos de la provincia de Mayabeque.

Nos alienta igualmente la buena marcha de los proyectos piloto de producción de arroz con participación de empresas vietnamitas, con nuevos enfoques de gestión y sostenibilidad, que incrementan los rendimientos productivos y ratifican a Vietnam como un actor clave para la seguridad alimentaria en Cuba.

Durante nuestra reciente visita a Vietnam asistí a la inauguración de una planta para la producción de medicamentos cubanos, a partir de la creación de una empresa mixta sin precedentes en el ámbito de la medicina. Esta iniciativa persigue expandir la presencia de reconocidos productos de la ciencia y la biotecnología cubana en Vietnam y en los países de la ASEAN.

Al recibir de manera simbólica, en esta ocasión, el segundo monto del donativo promovido por la Cruz Roja de Vietnam, con la participación de su pueblo y sus instituciones, entre los meses de agosto y octubre, transmito el agradecimiento de todo el pueblo cubano por este gesto que permite destinar fondos a sectores de alto impacto económico y social como el energético, el hidráulico y el de la educación.

Haber reunido en tan solo las primeras 30 horas la cifra prevista para ser recaudada en 65 días, reafirma con elocuencia el sentimiento de profunda y sincera amistad que comparten nuestros pueblos.

En diversos escenarios y formas Vietnam ha tendido a Cuba su mano solidaria. Su voz firme contra la injusticia del cerco económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba ilustra su política exterior de principios bien arraigados.

Estimados compañeros:

En pocos días despediremos el año del Aniversario 135 del natalicio de Ho Chi Minh, para recibir el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Recordaremos en octubre de 2026 la histórica visita del General de Ejército Raúl Castro Ruz a Vietnam, al cumplirse 60 años de aquel hecho y de su memorable encuentro con el presidente Ho Chi Minh.

Celebraremos el IX Congreso del Partido Comunista de Cuba y el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, y, como es tradición, intercambiaremos experiencias sobre los resultados de ambas citas y la proyección política y socioeconómica de cada país hacia los próximos años.

Nos asiste la plena convicción de que Vietnam alcanzará nuevas victorias en su tránsito con paso firme por la Era de Ascenso Nacional y hacia la meta de convertirse en nación desarrollada en 2045, en el centenario de su independencia.

Trabajaremos codo a codo en el año 2026 por fortalecer la hermandad, no solo como un referente de las relaciones entre países socialistas, sino como un paradigma que, en medio de tantas amenazas para la paz, sigue recordando al mundo que solo la solidaridad y la cooperación entre los pueblos permitirá a la humanidad sortear los colosales desafíos actuales y futuros.

¡Gracias, Vietnam, por tanta solidaridad, generosidad y por su ejemplo!

¡Que viva por siempre la inquebrantable amistad entre Vietnam y Cuba! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)

¡Viva Ho Chi Minh! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)

¡Vivan Fidel y Raúl! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)

¡Hasta la victoria siempre!

Muchas gracias (Aplausos).