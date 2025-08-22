Visita Presidente cubano Cabaña de Trabajo del Comandante en Jefe Fidel Castro en Villa Clara

Cuando el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez llegó este viernes a la Cabaña de Trabajo del Comandante en Jefe Fidel Castro en Villa Clara, se produjo uno de los instantes más emotivos de su visita.

Allí lo esperaban, junto a un grupo de jóvenes, destacados combatientes del Ministerio del Interior, quienes durante décadas acompañaron y cuidaron a Fidel en sus visitas a la entonces provincia de Las Villas.

Con la admiración de quien conoce y defiende la historia nacional, el presidente Díaz-Canel, en ameno intercambio, convocó a las presentes y futuras generaciones a visitar espacios como estos, donde perdura el legado del Líder Histórico de la Revolución Cubana.

El pasado 13 de agosto, con motivo del 99 cumpleaños de Fidel, la Cabaña de Trabajo del Comandante en Villa Clara, acogió el lanzamiento de la campaña de actividades que tendrán lugar en esta central geografía por su centenario.

✍️Mariley García

📸Arelys María Echevarría