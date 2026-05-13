Ante el hantavirus, lo primordial es la vigilancia

Tomado de Granma

Desde el capitalino Palacio de las Convenciones y presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, este martes en la tarde tuvo lugar la Reunión de Expertos y Científicos para temas de Salud, la cual incluyó en su agenda la actualización de la situación higiénico epidemiológica en la Isla.

Peña García argumentó que la posibilidad existe, porque el periodo de incubación es largo y «las personas que puedan estar portando la enfermedad pueden llegar al país. Por eso insisto en la vigilancia epidemiológica en las fronteras, que no sólo va con las personas, sino también va en un grupo de medidas que tienen muy bien determinadas las autoridades de control sanitario internacional en los diferentes puertos de entrada al país».

«Estoy hablando de puertos, aeropuertos y marinas, con la inspección a aeronaves y con la inspección a buques, para detectar la presencia o la posible presencia de huellas de roedores, o de roedores en las mismas, y eso lleva un tratamiento que está bien determinado en los protocolos».

«Nosotros tenemos en el país las enseñanzas de la COVID, que es una enfermedad que se transmite también por vías respiratorias. Es importante saber que, de ocurrir una transmisión de persona a persona, pues ocurre con ese contacto estrecho y a través de las vías respiratorias».

«Es una situación que la población debe conocer, no para alarmarse, pero sí para estar informados y sobre todo para la protección individual». En este punto de sus declaraciones, la doctora recalcó la importancia y lo correcto de usar el nasobuco «cuando uno tiene una infección respiratoria aguda».

«Y si usted va a exponerse a aglomeraciones, a situaciones con personas que están enfermas, pues tiene que protegerse las vías respiratorias», añadió la experta, quien también hizo hincapié en «el lavado de las manos, que siempre es una medida de precaución universal». E insistió:

«Ante la situación de una infección respiratoria aguda, un catarro, y que tengamos el antecedente del contacto con alguna persona que ha estado en alguna zona donde pueda estar circulando esta enfermedad, hay que acudir al médico».

Ahora, dijo la experta, lo más importante es la «vigilancia, seguir cómo está el mundo, cómo va la región». Carilda aseveró: «Las condiciones para las atenciones a las enfermedades respiratorias agudas las tenemos creadas».

-¿Podría repetirse la experiencia de una pandemia como la que vivió el mundo con el COVID?, indagaron los reporteros con la vicetitular. Y ella argumentó:

-Justamente hoy tenemos declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud, que ha definido de una manera muy clara que no ha concluido el control de lo que ha estado ocurriendo en el crucero con la evacuación. ¿Por qué?: Porque como la enfermedad tiene un periodo largo de incubación, pudieran aparecer más casos, pero esta situación todavía, hasta el momento, no clasifica como para una pandemia, como para una situación como la COVID, a partir del mismo mecanismo de transmisión y el conocimiento que tenemos de cómo se transmite, de cuáles son los cuadros clínicos y de cómo abordar la enfermedad.

-¿Considera que la medicina y la ciencia cubanas están preparadas para enfrentar cualquier contingencia que ocurriera con este virus?

-Creo que nosotros, con la capacidad de nuestros científicos, podemos ir dando pasos para buscar soluciones en caso de que tuviéramos la introducción de la enfermedad en el país.

-Entonces, no hay motivos para alarmas, pero sí hay que estar alertas.

-Es motivo de vigilancia, es motivo de estar, de conocer, de seguir. Ya las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud tienen una hoja de ruta, en la que diariamente y minuto a minuto se actualizan los casos y las regiones afectadas.

«También es importante que las personas, cuando salgan del país y vayan a alguna región, sepan si allí hay presencia, o no, de esa enfermedad, porque debemos protegernos. Y, por supuesto, a la hora de retornar al país, también es importante contar con ese antecedente epidemiológico de haber estado, visitado, o haber estado en contacto con personas que pudieran haberse expuesto al virus».

La Reunión de Expertos y científicos de este martes tuvo como segundo punto en su agenda el tema sobre «Líneas de Investigación del Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN), enfocadas en la solución de problemas de salud». Escuchando a los artífices de un campo del saber y de la praxis que ha sido fruto del desvelo fidelista y que solo pueden ostentar naciones con cierto desarrollo, resultaba inevitable pensar en todo lo que Cuba ha hecho y hace por defender y cuidar la vida de sus hijos.