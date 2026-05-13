Partido Comunista de China llama a poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba

Tomado de Granma

El portavoz del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh rechazó el bloqueo de los Estados Unidos contra la Isla y defendió el derecho del pueblo cubano a su soberanía y desarrollo.

El portavoz del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Hu Zhaoming, demandó el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la Isla.

En un mensaje publicado en la red social X, Hu afirmó que Washington ha mantenido durante más de seis décadas un bloqueo integral y sanciones ilegales contra Cuba, provocando profundos sufrimientos al pueblo cubano.

«Estas sanciones deben levantarse inmediatamente, en lugar de intensificarse», expresó el portavoz.

Asimismo, señaló que China «apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales», y manifestó su oposición a la injerencia injustificada y a la privación del derecho del pueblo cubano «a la supervivencia y el desarrollo».

Hu también exhortó al gobierno estadounidense a escuchar los reclamos de la comunidad internacional y poner fin al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de coerción contra la Mayor de las Antillas. «Estados Unidos debería hacer más para promover la paz y la estabilidad regionales», enfatizó.

Considerados como la piedra angular de las relaciones entre los dos países, los vínculos entre el PCCh y el Partido Comunista de Cuba se encuentran caracterizados por el intercambio sostenido y el respaldo mutuo en temas relacionados con la soberanía y la defensa de los principios de no injerencia y respeto entre las naciones.