Visita Presidente cubano fábrica de conservas «Los Atrevidos»

✍🏻Haylem Barroso

📸Mariley Gracía

Como parte de su recorrido por el municipio Remedios, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Diaz-Canel Bermúdez visitó la Fábrica de Conservas «Los Atrevidos», subordinada a la Empresa Filial de Conservas y Vegetales de Villa Clara.

Con un total de 66 trabajadores y 95 años de servicio a la población, la fábrica cuenta entre sus producciones principales con conservas de frutas y vegetales; conservas de tomate, dulces en almíbar y cremas de frutas.

Allí, el mandatario cubano se interesó por las estrategias de la entidad para el mantenimiento de los indicadores económicos. Además, en diálogo con Carlos Armando García Vergara, Jefe de Fábrica «Los Atrevidos» abordó cuestiones relacionadas con el personal que labora en la fábrica así como el mantenimiento y la obtención de materias primas para la producción.

Asimismo, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba culminó su visita felicitando al colectivo de trabajo por sus resultados.