Recorrió Díaz-Canel centro de producción cooperado en Caibarién

Caibarién fue el segundo municipio que recibió hoy la visita del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En la Villa Blanca, el jefe de Estado recorrió el centro de elaboración Cooperado entre la Mipyme REMpeZ, S.R.L. y la Dirección de Comercio y Gastronomía.

Esta pequeña empresa surgió en 2021 y posteriormente toma la modalidad de asociación cooperada en 2025 dedicándose fundamentalmente la producción de pan, galletas, dulces y embutidos.

Durante su recorrido el mandatario intercambio con los trabajadores interesándose por sus principales líneas de producción, el salario devengado de sus 30 trabajadores y las alternativas para lograr cumplir los planes previstos.

Yossel Morrel Castro, responsable del área de ventas, explicó que las hamburguesas son el producto de mayor demanda, las producciones, destinadas al mercado nacional, se distribuyen a la red de Comercio y Gastronomía.

Cómo parte de su proyección social realiza donaciones a hogares maternos y salas de hospitales, además de la atención a la comunidad, cómo novedad se destaca que las producciones son llevadas hasta las unidades del comercio acercando de esta manera los productos a la población, concluyó Morrel Castro.

La mipyme incluye la única losa sanitaria certificada para el sacrificio de animales, como parte de su objeto social lo cual contribuye a la diversificación de los productos derivados de los cárnicos.

En diálogo con Lázaro Morilla Quintana, titular jefe de la Cooperada, Díaz-Canel conoció sobre el equipamiento, los modos de cocción, las materias primas empleadas, la comercialización de alimentos y la atención al personal.

El presidente cubano examinó la muestra de productos en exhibición, recorrió los locales de elaboración e interactuó con el personal, el mandatario exhortó a aprender de esta experiencia, calificada como una cooperada única de su tipo, para potenciar el sector no estatal en beneficio del desarrollo local.