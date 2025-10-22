Díaz-Canel recorre finca en Remedios y destaca rol de productores en seguridad alimentaria

✍🏻 Aimeé Díaz Quesada

📸Arelys Echeverría

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició un recorrido por la provincia de Villa Clara en Remdios en la finca “Colón”, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “José Martí”, donde constató los avances de la agricultura local y su vínculo con proyectos de desarrollo.

El mandatario, acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del PCC, sostuvo un intercambio con el productor Abel González López, quien en 13 hectáreas de tierra cultiva una amplia variedad de alimentos.

En la unidad, González López explota cultivos varios como guayaba, limón, naranja, aguacate, mamey y frutabomba. Además, tiene sembradas hortalizas como col, tomate y ají, con perspectivas de cosechar a finales del presente año.

El productor está asociado a dos iniciativas estratégicas para el país: el proyecto ALASS (Autoabastecimiento Local para una Alimentación Sostenible y Sana) y el CONSAS, enfocado en fortalecer el sistema de gestión del conocimiento para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba.

Uno de los aspectos más destacados del intercambio fue el conocimiento de los múltiples destinos de la producción de la finca. Los alimentos tienen un impacto social directo, ya que se comercializan a hogares maternos, casas de abuelos, y al Sistema de Atención a la Familia (SAF) del consejo popular San Salvador.

Asimismo, la producción sustenta el sector del turismo, con suministro a cuatro hoteles del cercano Cayo Santa María, y llega también a una escuela especial del municipio de Caibarién, demostrando un modelo integral que combina la responsabilidad social con la generación de ingresos.

Como colofón a la visita, quedó inaugurado oficialmente en el lugar un nuevo punto de venta de jugos y frutas, que acercará la producción directamente a la comunidad y los visitantes.