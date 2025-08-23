Mensaje para la organización sembradora y sus árboles

Allá por Palmarito, donde los límites de Manicaragua y Fomento se entrelazan, se descubre a Mariasel Margollán González, una mujer imán.

Se yergue tal árbol frondoso, fruto de la sembradora, organización femenina nacida el 23 de agosto hace 65 años.

Ella inspira al tenerla delante, pues trasluce la resiliencia convertida en columna, la inteligencia convertida en faro, la ternura convertida en fortaleza.

Su mirada, como la de tantas y tantas Mariasel, va hacia el horizonte, a eso aprendió con la Sembradora, la riega con la paciencia infinita de los días largos y la defiende de las inclemencias del tiempo con la firmeza que late desde los granos de la esperanza.

He ahí el fruto de la organización que no solo hoy mira el atrás con orgullo, sino también al presente activo.

En este cumpleaños,

no se celebra solamente un número en el calendario, es convocatoria a los ecos, a la elevación del canto de gratitud, un canto a la mujer que teje redes en donde aparecen muros, a la que alza su voz para deshacer silencios, a las tantas Mariasel que escriben su historia desde la fuerza de sus raíces y la brisa prometedora porque la siembra continúa y hay que seguir con la cosecha.