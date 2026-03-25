Cuando el aprendizaje se mide en pasos de superación

Con el propósito de evidenciar los frutos de la educación laboral en estudiantes con necesidades educativas especiales, la Escuela Especial “Rolando Pérez Quintosa” acogió el Festival de Habilidades “Somos Capaces”.

Durante la jornada, alumnos procedentes de varias escuelas para niños con discapacidad, realizaron demostraciones prácticas en áreas como carpintería, agricultura, artesanía, cocina y costura, mostrando las destrezas desarrolladas bajo el modelo de formación polivalente.

El encuentro reunió a maestros, directivos y representantes de la Educación Especial en Santa Clara, quienes valoraron el intercambio como un espacio necesario para compartir experiencias pedagógicas y reconocer los avances de los educandos.

Con iniciativas como esta, la comunidad educativa especializada ratifica que el aprendizaje verdadero se mide en pasos de superación. El festival, concebido para destacar la capacidad única de cada estudiante, se convirtió en una celebración del esfuerzo colectivo, donde el desarrollo de habilidades para la vida se coloca en el centro del proyecto formativo.