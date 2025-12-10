Cargando ahora
Villa Clara conmemoró Día Mundial de los Derechos Humanos

✍🏻📸 Yiliainelys Valdés Zurita

Como parte de las actividades realizadas en conmemoración por el Día Mundial de los Derechos Humanos, la ciudad de Santa Clara se vistió de juventud, uniformes coloridos y la algarabía propia de los niños y jóvenes estudiantes.

Un diverso grupo de actividades deportivas, educativas y culturales engalanaron el capitalino municipio villaclareño, diseñadas para inculcar en los participantes el profundo valor de esta fecha histórica. De igual manera, fomentar el diálogo sobre la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales de todas las personas.

