Evalúa PCC en Villa Clara cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria

✍🏻📸 Yiliainelys Valdés Zurita

En Villa Clara se realizó el Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) correspondiente al presente año, centrado en evaluar, entre otros temas clave, el cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria.

El encuentro contó con la presencia de Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en el territorio, y otras autoridades del Buró Político.

El debate reveló que aún queda un extenso camino por recorrer para satisfacer las necesidades críticas de la población en materia alimentaria. Sin embargo, se anunciaron medidas correctivas para 2026 que abordarán los incumplimientos de 2025.

Se destacó el sobre cumplimiento del plan de siembra de arroz, sin embargo, no se alcanzó el objetivo de entrega de leche y carne a grupos etarios priorizados, aspecto que se priorizará en el período venidero.