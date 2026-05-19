Joel Despaigne, primer voleibolista masculino cubano en el Salón de la Fama

Tomado de Cubadebate

El exvoleibolista cubano Joel Despaigne fue elegido para formar parte de la Clase 2026 del International Volleyball Hall of Fame, según informó el propio organismo. Es el primer representante de la selección masculina de Cuba en ingresar a esa institución.

Despaigne es una de las principales figuras del voleibol cubano entre las décadas de 1980 y 1990. Integró el equipo nacional que conquistó la Copa del Mundo de 1989 y alcanzó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de 1990, gracias a un juego ofensivo que lo convirtió en uno de los atacadores más destacados de su generación.

El santiaguero disputó más de 350 partidos internacionales y ganó reconocimiento internacional por su potencia y capacidad de salto. Durante su carrera fue apodado “El Diablo”, en referencia a su estilo explosivo sobre la cancha.

Así quedó la clase de 2026, que también tenía a Ana Ibis Fernández entre las candidatas para este galardón::