Presentan exposición Lente Rimado en Galería Mejunje
Dos autores villaclareños comparten en el imaginario de sus vidas, profundas raíces campesinas captadas y expuestas en la Galería Mejunje, de Santa Clara.
Bajo la unión de la imagen y la palabra, tres hombres de campo rindieron tributo al campesino.
Ramón Silverio, por facilitar la Galería de su Mejunje.
Y Valdés Meliz junto a Fulgueiras porque inspirados en fotos y poesías han sabido captar la esencia del hombre campesino y la naturaleza que les rodea.
Lo rural está presente en cada obra y su conjunto.
Las fotos en blanco y negro, con sus tonos grises, nos llevan a ese paisaje campestre y a todos esos elementos que reflejan la hilaridad del guajiro, sus herramientas e instrumentos que permiten revivir sus tradiciones.
Lente Rimado está en Galería Mejunje, en espera del ojo visor, acucioso y entrenado de los espectadores.
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