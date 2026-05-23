El liderazgo de la hermana Cuba permanece inquebrantable

Tomado de Granma /

Frente Amplio de Costa Rica: Rechazó «las acciones intervencionistas impulsadas por Estados Unidos contra Cuba y cualquier narrativa o escalada que pueda derivar en amenazas de intervención militar contra su pueblo», y aseguró que cualquier conflicto entre ambos países, «debe tramitarse solo mediante los canales de legalidad internacional, diplomacia y mecanismos multilaterales previstos por el sistema internacional».

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (ANAIC): La organización convocó a una nueva marcha en Roma de apoyo a Cuba, el próximo 28 de mayo. En el llamado expresó: «En el contexto actual, invitamos a todos a mantener una alerta máxima para una pronta operación en defensa de Cuba en nuestro país, con una inmediata movilización en caso de ataque (…) pedimos a todas las fuerzas progresistas, democráticas, pacifistas y solidarias que se unan en un frente amplio contra cualquier tipo de agresión en Cuba».

Grupo de Amistad Parlamentaria Cuba-Venezuela: «La infame y grotesca acción política del Gobierno de Estados Unidos contra el Líder cubano, acusado de manera ilegal por el Departamento de Justicia del país norteño se torna intolerable para el decadente imperialismo norteamericano, las lecciones de solidaridad, resistencia, dignidad y valentía que la Revolución Cubana ha enseñado a los oprimidos del mundo. En esa tarea aleccionadora, el General de Ejército Raúl Castro, ha sido un factor fundamental junto a su hermano Fidel. A pesar de las severas sanciones a las que hemos estado sometidos por las oprobiosas fuerzas imperiales, millones de venezolanos y latinoamericanos lograron ver la belleza de la vida gracias a la Misión Milagro».

Organización Solidaridad Bolivariana de Sri Lanka: Solicitó a la ONU actuar de manera urgente. En una carta expresó la preocupación ante posibles acciones de Estados Unidos que puedan amenazar la soberanía e integridad territorial de Cuba. «Existe el temor de que las actuales acciones pretendidas legales y políticas dirigidas contra exfuncionarios cubanos, incluido el también líder cubano Raúl Castro, puedan utilizarse como pretexto para nuevas medidas hostiles contra la nación caribeña».

El Zimbabwe Anti-Sanctions Trust (ZAST): «Cuba ha estado con África en sus momentos más difíciles y ahora estamos con la nación caribeña. Esta acusación proviene del mismo poder que ha mantenido un bloqueo injusto y devastador contra el pueblo de la Isla durante décadas, como acto de guerra económica contra un país soberano. Las sanciones no son una herramienta política, sino un arma de sufrimiento masivo, se apliquen contra Zimbabwe, Cuba o cualquier otra nación que se atreva a afirmar su independencia».

Instituto Chileno Cubano de Cultura José Martí: «Raúl Castro es un símbolo de resistencia, consecuencia revolucionaria y compromiso con la defensa de la soberanía de su patria. Su trayectoria y el respeto ganado entre los pueblos del mundo constituyen un escudo moral frente a cualquier intento de difamación». Además, el centro expresó su solidaridad con la Isla y defendió su derecho soberano a decidir su destino sin amenazas, ni presiones extranjeras.

Antonio Maíllo, ex Diputado del Parlamento Andaluz: «El acoso de EE. UU. contra Cuba sigue su curso. A la crisis humanitaria se unen intromisiones para justificar un ataque a la integridad de un país soberano. No van a parar, si no los paramos. Hay que defender el derecho internacional y la solidaridad con el pueblo cubano».