Revitalizan Hospital Psiquiátrico Provincial Luis San Juan Pérez

✍🏻📸 Liz Haydée Martín Díaz de Villegas

El Hospital Psiquiátrico Provincial Luis San Juan Pérez, institución de referencia para el centro de Cuba (Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus), ha revitalizado sus instalaciones gracias a una estrategia gubernamental que integró a 33 empresas del territorio.

La intervención ha permitido recuperar 200 de las 208 camas hospitalarias y la instalación de igual número de colchones nuevos, elevando sustancialmente el confort de los pacientes.

Las obras incluyen, además, la rehabilitación capital de la carpintería y las áreas de cocina-comedor, que ya se encuentran plenamente operativas.