Venezuela prioriza salvar vidas tras devastador terremoto

Tomado de Telesur/

La nación suramericana reporta 188 fallecidos, 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas tras los movimientos telúricos ocurridos el pasado 24 de junio. Asimismo se reportan más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios y 2.977 damnificados.

La prioridad absoluta de Venezuela en estos momentos es salvar vidas, rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros y dejar cualquier división para consolidar una sola fuerza de unión nacional, así lo enfatizó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al informar sobre la grave situación que atraviesa el país tras sufrir dos terremotos casi simultáneos de magnitudes 7.2 y 7.5 el pasado miércoles 24 de junio, los cuales causaron destrucciones en Caracas y La Guaira, además de afectaciones en Aragua, Carabobo y otras entidades.

Hasta pasado el mediodía de este jueves 25 de junio, Rodríguez reportó 188 fallecidos, 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas, mientras que informó que se contabilizan 140 eventos sísmicos, correspondientes a los dos terremotos principales y 138 réplicas.

Agregó que «hemos contabilizado más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios y estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos y hemos contabilizado hasta este momento 2.927 familias damnificadas en total» precisó.